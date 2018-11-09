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Генштаб Украины отстранил священников УПЦ от службы

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В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) рассказали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины незаконно отстраняет военных священников от службы в воинских частях. Соответствующее заявление опубликовано на сайте УПЦ.

Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук) утверждает, что Генштаб распорядился не допускать капелланов УПЦ МП во все воинские части страны еще весной 2018 года. Директиву распространили под грифом «ДСП» (для служебного пользования).

«Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают незаконные действия в отношении капелланов УПЦ грифом "Для служебного пользования". Наши права и права нашей паствы ограничивают, руководствуясь голословными обвинениями и клеветой, и при этом не дают возможности это опровергнуть»,— сетует отец Лука.

Священнослужитель рассказал, что в октябре храм в воинской части А-0222 отдельного полка президента Украины передали Украинской православной церкви неканонического Киевского патриархата (УПЦ КП). Архимандрит Лука более десяти лет был настоятелем этого храма и вместе с религиозной общиной УПЦ МП восстановил его на месте свалки. Он считает, что храм передали незаконно и вопреки мнению военных.

По его словам, похожая ситуация складывается и в других регионах Украины. Так, в августе этого года закрыли храм при военной академии в Одессе, где служили капелланы УПЦ. Архимандрит Лука считает, что это следствие государственной политики, направленной на дискриминацию верующих и священников УПЦ в стране.

В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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