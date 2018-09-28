Константинополь объяснил решение предоставить Украине автокефалию

Константинопольский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию. Он опубликовал 29-страничный текст «Вселенский трон и церковь Украины — говорят документы», в котором приводятся сведения из архивов, доказывающие ее независимость от Московского патриархата. Об этом сообщает РИА Новости.

Историческое исследование проводилось при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece. В нем утверждается, что Константинополь никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Право хиротонии (священства), согласно документу, было предоставлено Москве «по финансовым причинам», «из необходимости» и «носило временный характер».

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«Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не предавала де-юре свои канонические права на церковь Украины… Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым», — поясняется в тексте.

В Русской православной церкви раскритиковали исторические данные, опубликованные Константинополем. Представители Московского патриархата подчеркнули, что все сведения нуждаются в проверке, а сама ситуация требует серьезной научной дискуссии. В РПЦ, к примеру, сказали, что в известных документах не прописан временный характер передачи Киевской митрополии под крыло Москвы.

На Украине есть три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоничными, их не признает ни одна каноничная церковь. УПЦ МП — самоуправляемая церковь в структуре РПЦ. Она является единственной каноничной православной церковью Украины. В сентябре Константинопольский патриарх пообещал предоставить ей автокефалию.

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