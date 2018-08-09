РПЦ отреагировала на расследование «Ленты.ру» о церковных детях-невольниках

Иеромонах Макарий (Маркиш), бывший судебным защитником основательницы Любимовского приюта милосердия Людмилы Любимовой, в четверг, 9 августа, прокомментировал расследование «Ленты.ру» «Рабы Божьи» об истязаниях детей в приютах Русской православной церкви (РПЦ). По его словам, обвиненная в издевательствах над приемными дочерьми Любимова лишь посещала богослужения в храмах, а о подробностях ее личной жизни РПЦ известно не было.

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«Семья Любимовой взаимодействовала с церковью — она посещала богослужения. Ее приемные дети посещали храм, молились, получали православное образование. Что до Любимовского приюта милосердия, то ни я, ни следователь, ни прокурор — никто не знает, посылал ли он в монастырь какие-то продукты», — рассказал Макарий.

Он отметил, что члены семьи Любимовой некоторое время были прихожанами прихода в селе Мосейцево, а затем ездили на богослужение в монастырское подворье.

«Что до архимандрита Дмитрия, Любимова могла у него исповедоваться. Но исповедь — тайная, это личное дело. Поэтому в материалах дела о ней не могла идти речь — и не шла», — отметил собеседник «Ленты.ру», добавив, что оснований для проведения какой-либо проверки внутри РПЦ после публикации расследования он «пока не видит».

Иеромонах Макарий отметил, что защищал Любимову от обвинений в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. «Мы защищали ее по этой статье, опровергали доводы обвинения, что она плохо заботилась о приемных детях. Нет, она хорошо о них заботилась, учила их и давала им христианское образование», — подытожил он.

В октябре 2017 года Ростовский районный суд приговорил к срокам от 5 до 12 лет лишения свободы трех местных жительниц — Людмилу Любимову, Раису Гусманову и Гузель Семенову — за истязание приемных детей в селе Мосейцево. По данным Следственного комитета России (СКР), приемная мать шести несовершеннолетних дочерей и две ее подруги в течение пяти лет избивали детей розгами, шнурами от бытовых приборов, палками и издевались над девочками другими способами. В ноябре 2014 года 13-летняя воспитанница от побоев скончалась.

По данным «Ленты.ру», осужденная за истязание приемных детей Любимова была связана с РПЦ. В частности, основанный ею в начале 2000-х Любимовский приют милосердия поставлял продукты в Никитский мужской монастырь в Переславле-Залесском, а настоятель монастыря архимандрит Дмитрий был ее духовным наставником.

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