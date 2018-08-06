«Лента.ру» опубликовала расследование о детях-невольниках в РПЦ

«Лента.ру» в понедельник, 6 августа, опубликовала первую часть расследования о Русской православной церкви (РПЦ).

Автору спецпроекта удалось найти доказательства издевательств над проживающими в церковных приютах детьми — их заставляют работать на монастырских производствах, истязают, привязывают на ночь к кроватям и заставляют жить по законам «Домостроя».

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Некоторым монастырским сиротам специально не дают получить паспорта, страховые полисы и любые другие документы.

Следующая часть спецпроекта «Рабы божьи», посвященная экономическим тайнам РПЦ, выйдет в среду, 8 августа.

В пятницу, 10 августа, будет опубликована третья, финальная часть расследования, речь в которой пойдет о заключенных в монастырях и ветеранах спецслужб в охране РПЦ.

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