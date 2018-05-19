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После нападения на церковь в Грозном возбуждено уголовное дело

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Церковь Архангела Михаила в центре Грозного

По факту нападения не православную церковь в Грозном возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК).

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). «По предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Следователи подтвердили, что нападавшие были убиты, при себе у них было гладкоствольное оружие и ножи. «Профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв», — добавили в СК.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, личность одного из нападавших установлена. «Он проживал в пригороде Грозного в одном из поселков. Один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин. Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что обстановка в городе не изменилась. «Город живет мирной жизнью, работают все учреждения, организации, магазины, общественный транспорт, открыто движение по всем улицам», — заверил он.

О том, что боевики пытались захватить в заложники прихожан православной церкви Архангела Михаила, стало известно днем 19 мая. В результате спецоперации было ликвидировано четверо боевиков, погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин. «Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — подчеркнул Кадыров.

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