В нападении на прихожан в Кизляре усмотрели теракт

Следственный комитет отрабатывает все возможные версии произошедшего в Кизляре нападения на прихожан православного храма, в том числе террористический акт. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В ходе расследования уголовного дела устанавливаются мотивы нападавшего», — отметила она.

Правоохранительные органы проверяют 22-летнего дагестанца Халила Халилова на принадлежность к экстремистским организациям. Об этом ранее 19 февраля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя преступление.

18 февраля сообщалось, что ответственность за стрельбу в Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). За несколько часов до этого было найдено видео, на котором, предположительно, кизлярский стрелок присягает ИГ.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма. На месте были убиты четыре женщины, еще одна умерла на операционном столе. Двое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший был вооружен охотничьим ружьем. При попытке задержания он ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был ликвидирован.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!