Стали известны подробности из жизни жертв дагестанского стрелка

Жертвами массового расстрела людей возле православного храма в Кизляре, по данным СМИ, стали известные местным жителям люди. Одна из них — Людмила Щербакова — была заслуженным врачом республики с более чем 40-летним профессиональным опытом.

«Все жители района и сотрудники знали ее как отличного врача и надежного товарища. Людмила Георгиевна была замечательной матерью и душевным человеком, воспитавшим двух прекрасных дочерей», — рассказал о ней ТАСС главврач Кизлярской центральной районной поликлиники Кудгудина Газиева.

Другая погибшая — Вера Моргунова. Она была председателем районного Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда. В январе 1996 года она вместе с двумя другими людьми спасла раненного человека, лежавшего на простреливаемой улице Кизляра, во время нападения на город чеченских боевиков во главе с Салманом Радуевым, пишет «Коммерсантъ».

Семьям погибших, по данным издания, выделят из регионального бюджета по 500 тысяч рублей, а раненным от 100 до 250 тысяч.

Жертвами 22-летнего стрелка Халила Халилова, убитого на месте силовиками, стали также Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова и Вера Блинникова (скончалась на операционном столе). Четыре человека все еще остаются в больнице. Среди них — сотрудник ППС Магомед Рамазанов и боец Росгвардии Султан Визориев, пишет «Кавказский узел».

В воскресенье, 18 февраля, Халилов открыл стрельбу по жителям Кизляра, вышедшим из храма Георгия Победоносца, и полицейским, наблюдавшим за порядком. В результате пятеро человек погибли, еще четверо получили ранения. Напавший пришел на место происшествия вместе с женой, но она сбежала перед тем, как он начал стрелять. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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