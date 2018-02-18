«Исламское государство» взяло ответственность за стрельбу в Дагестане

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу у православного храма в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности экстремистов.

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Аналитики ссылаются на сообщение новостного агентства террористов «Амак», в котором утверждается о причастности их сторонника к убийству прихожан православного храма.

Ранее 18 февраля, стало известно, что мужчина, расстрелявший прихожан церкви в Дагестане, присягнул террористам «Исламского государства». На записи молодой человек в балаклаве сидит рядом с охотничьим ружьем и висящим на стене флагом террористической организации и читает текст присяги, где упоминается имя лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма. На месте были убиты четверо женщин, еще одна умерла на операционном столе. Нападавший был вооружен охотничьим ружьем, его ликвидировали на месте.

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