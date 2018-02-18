Расстрелявшего прихожан храма дагестанца уличили в присяге ИГ

Directorate 4 / Telegram

Мужчина, расстрелявший прихожан церкви в Дагестане, присягнул террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4 и публикует видеозапись присяги.

На записи молодой человек в балаклаве сидит рядом с охотничьим ружьем и висящим на стене флагом террористической организации и читает текст присяги, где упоминается имя лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади. Утверждается, что это именно дагестанский стрелок. По данным источников, у нападавшего после ликвидации нашли нож, на ножнах которого был написан текст шахады.

ИГ пока не делало никаких заявлений по поводу инцидента в Дагестане.

Ранее в управлении Следственного комитета по Дагестану сообщали, что нападавшим был местный житель 1995 года рождения, он не состоял на учете в правоохранительных органах и не был замечен в приверженности радикальным идеологиям.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма. Убиты четыре женщины, еще пять человек пострадали, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Нападавший был вооружен охотничьим ружьем, его ликвидировали на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» (часть 2 статьи 105 УК) и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!