Настоятель храма рассказал подробности расстрела прихожан в Дагестане

Настоятель храма Георгия Победоносца в Дагестане отец Павел оказался свидетелем расстрела прихожан в Дагестане. Он рассказал агентству ТАССподробности нападения.

«Мы только закончили службу, вечернее богослужение, я только зашел в алтарь, как услышал шум, в храме начался крик, что по территории ходит человек с оружием, несколько человек убил. Мы, кто был в храме, быстро закрыли двери, а он в них ломился, стучался, стрелял. Потом ушел с территории, и тут как раз подъехал наряд полиции, сотрудники полиции окружили его, он начал стрелять. … Где-то в течение пяти минут продолжалось — когда все это началось, сразу стали звонить, и в течение минуты сотрудники правоохранительных органов здесь были», — сказал священник.

Отец Павел уточнил, что в момент инцидента в храме находились около 500 человек, большинство из них — женщины и дети.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма. На месте были убиты четверо женщин, еще одна умерла на операционном столе. Нападавший был вооружен охотничьим ружьем, его ликвидировали на месте.

Позднее было обнаружено видео, на котором, предположительно, стрелок присягает на верность лидеру «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Следственный комитет установил, что нападавшим оказался местный житель 1995 года рождения. По предварительным данным, он ранее не состоял на учете в правоохранительных органах и не был замечен в приверженности радикальным идеологиям.

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