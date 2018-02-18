Названо имя устроившего стрельбу возле храма в Дагестане

Устроившим стрельбу возле православного храма в Кизляре был 22-летний дагестанец Халил Халилов. Об этом сообщается в воскресенье, 18 февраля, на сайте администрации Кизляра.

«Убитый был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов», — говорится в сообщении.

Ранее 18 февраля сообщалось, что ответственность за стрельбу в Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). За несколько часов до этого было найдено видео, на котором, предположительно, кизлярский стрелок присягает ИГ.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма. На месте были убиты четыре женщины, еще одна умерла на операционном столе. Нападавший был вооружен охотничьим ружьем, его ликвидировали на месте.

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