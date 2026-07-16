Главком ВСУ Сырский ответил потребовавшему его отставки Федорову

Сырский поблагодарил Федорова за работу на посту министра обороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский ответил бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову, который требовал его отставки. Он сделал заявление на своей странице в Telegram.

«Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины», — написал Сырский.

16 июля отправленный в отставку министр обороны Украины высказался о необходимости уволить Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По словам Федорова, это нужно для сокращения преступности в армии.

Также стало известно, что Владимир Зеленский уволил Федорова, потому что США продвигали его в президенты Украины. Еще одной причиной отставки главы Минобороны стал конфликт с Сырским.