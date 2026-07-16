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Бывший СССР
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16:03, 16 июля 2026Бывший СССР

Главком ВСУ Сырский ответил потребовавшему его отставки Федорову

Сырский поблагодарил Федорова за работу на посту министра обороны Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский ответил бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову, который требовал его отставки. Он сделал заявление на своей странице в Telegram.

«Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины», — написал Сырский.

16 июля отправленный в отставку министр обороны Украины высказался о необходимости уволить Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По словам Федорова, это нужно для сокращения преступности в армии.

Также стало известно, что Владимир Зеленский уволил Федорова, потому что США продвигали его в президенты Украины. Еще одной причиной отставки главы Минобороны стал конфликт с Сырским.

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