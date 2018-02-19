В Кремле прокомментировали расстрел прихожан в Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что правоохранительные органы проверяют мужчину, устроившего стрельбу у храма в дагестанском Кизляре на причастность к экстремистским организациям. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 19 февраля.

«Вы знаете, что продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе, она идет весьма целенаправленно и последовательно. Действительно, скажем так, продолжается деструктивная деятельность ряда подобных организаций, в том числе которые имеют связи и с международным терроризмом», — сказал Песков.

Материалы по теме Возьмем ответственность, бесплатно Когда «Исламское государство» признается в организации взрыва в Петербурге

Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле, что нападение является попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе из-за антикоррупционной кампании в республике. Пресс-секретарь подчеркнул, что силовые ведомства очень напряженно работают по пресечению экстремистской активности.

Ранее в понедельник глава правительства Дагестана Артем Здунов распорядился выделить материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе возле храма.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля. 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам, когда они выходили из церкви. В результате пять человек погибли, четверо пострадали. Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!