Самая дорогая компания Азии вложит огромные деньги в экономику США

Bloomberg: TSMC вложит еще 100 млрд долларов в производство микросхем в США

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) собралась вложить еще 100 миллиардов долларов в расширение мощностей по производству микросхем на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщило Bloomberg.

Таким образом, общий инвестиционный план компании повышен до 265 миллиардов долларов. Дополнительные 100 миллиардов долларов пойдут на строительство четырех заводов по производству микросхем. Как следствие, общее количество производственных предприятий в США достигнет десяти.

Все это часть масштабной сделки между Вашингтоном и Тайбэем по переносу производства полупроводников на территорию Америки. В рамках этого соответствующего соглашения Белый дом снизил пошлины в отношении тайваньских товаров до 15 процентов. В обмен остров пообещал серьезно инвестировать в американскую экономику.

Выручка TSMC за II квартал 2026 года выросла на 36 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года. Причиной этого стал резкий скачок интереса к приложениям искусственного интеллекта.