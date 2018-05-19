В Грозном ликвидированы пытавшиеся напасть на церковь боевики

В Грозном убиты четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан православной церкви Архангела Михаила. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — подчеркнул Кадыров. По его словам, во время спецоперации погибли двое полицейских.

«По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения», — уточнил представитель правоохранительных органов.

Он добавил, что боевики были вооружены бутылками с горючей смесью. Также при себе у них был двуствольный обрез, пистолеты, ножи и маленькие топорики.

По словам собеседника агентства, спецоперация заняла несколько минут, ее проведение контролировал лично Кадыров. В настоящее время устанавливаются личности боевиков.

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