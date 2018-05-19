Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены

Сотрудники правоохранительных органов установили личности боевиков, которые напали на православную церковь в центре Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — написал он. Ранее Кадыров говорил, что приказ «боевики получили из одной из западных стран».

Кадыров напомнил, что четверо боевиков были уничтожены во время спецоперации. «Обстановка в Грозном спокойная, какие-либо ограничения не введены», — добавил он.

Днем 19 мая боевики пытались захватить в заложники прихожан православной церкви Архангела Михаила. В результате погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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