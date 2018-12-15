На собор украинской церкви приехали растерянные бюджетники и радикалы

На митинг верующих, проходящий в Киеве во время Объединительного собора украинской церкви, привезли организованные группы бюджетных работников. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным корреспондентов издания, участников привозили автобусами из разных регионов, они держатся группами по 15-20 человек. Журналисты, опрашивающие людей, чаще всего встречают сотрудников сферы образования.

Отмечается, что многие не знают, ради чего пришли, или считают, что на соборе избирают украинского патриарха. В одной из делегаций пояснили, что их привезла администрация, и не смогли сказать, кого видят главой новой церкви. Участница митинга заявила, что видит на этом посту митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрия, который отказался от участия в мероприятии.

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Митингующие несут украинские флаги, у некоторых повязаны ленты с надписью «Мы идем своим путем». «Страна.ua» отмечает, что это повторение слогана предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, журналист Анатолий Шарий написал в своем Facebook-аккаунте, что на митинг прибыли члены радикальной группировки «С14», которые «не пропускают неправильных журналистов к местам скопления бюджетников».

Объединительный собор украинской церкви, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, проходит в Софийском соборе Киева. На нем изберут предстоятеля единой церкви и примут ее устав. Архиепископ канонической УПЦ МП Лонгин отказался участвовать в мероприятии и назвал его «сатанинским сборищем».

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить стране автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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