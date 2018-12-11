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СБУ выпустила брошюру об «опасности» канонической церкви

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Служба безопасности Украины выпустила брошюры, в которых рассказывается о якобы причастности Украинской православной церкви к работе российских спецслужб. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

«Буклеты, изданные на украинском и английском языках, содержат QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности, как разоблаченных СБ Украины, так и собранных общественными активистами».

Первые два выпуска посвящены «террористической деятельности спецслужб России на Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата». При этом уточняется, что тематика выпусков является случайной.

30 ноября сотрудники СБУ и прокуратуры пришли к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Они обыскали его дом в рамках производства по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности. До этого в лавре провели опись имущества.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.

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