СБУ пришла к настоятелю Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры пришли с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Силовики пришли к митрополиту по месту его жительства в рамках уголовного производства по статье Криминального кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности.

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28 ноября сотрудники заповедника, подчиненного министерству культуры, начали описывать имущество ближних пещер Киево-Печерской лавры. В ведомстве заявили, что опись носит плановый характер, однако монахи утверждают, что никаких материалов о проверке не получали.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.

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