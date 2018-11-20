На Украине местные власти потребовали от священников поддержать раскол

В городе Нежин Черниговской области Украины представители местной власти потребовали от священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) поддержать объединение с раскольниками. Об этом сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ МП.

19 ноября в помещение Нежинского епархиального управления ворвалась группа из десяти человек. Среди них были заместитель главы Нежинской районной государственной администрации (РГА) Оксана Мелашенко, заместитель мэра Нежина Сергей Дзюба, помощник народного депутата Александра Кодолы Тамара Стратилат, а также представители местных националистических организаций.

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«Незваные гости окружили сотрудницу епархиального управления и стали активно выкрикивать безосновательные обвинения в адрес сотен священников и тысяч верующих Нежинской епархии. Без каких-либо доказательств они обвиняли их в непатриотизме», — говорится в заявлении Нежинской епархии.

Там также отмечается, что представители РГА, районного совета и мэрии оставили письмо в адрес архиепископа Нежинского и Прилукского Климента с призывом поддержать образование Единой поместной православной церкви.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию (церковную независимость), снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим УПЦ МП разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием. Из раскольничьих церквей и перешедших на их сторону иерархов УПЦ МП предполагается создать так называемую Единую поместную православную церковь.

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