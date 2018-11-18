На Украине штурмовали резиденцию митрополита канонической УПЦ

Сторонники автокефалии в Кривом Роге штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, верного канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

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Напавшие попытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что тот не поддерживает автокефалию, сказано в посте. В УПЦ также добавили, что за случившимся наблюдали сотрудники Национальной полиции, но не вмешивались.

«Как признался один из участников акции протеста, который представился членом "Правого сектора", он не является "религиозным человеком", однако выступает за идею создания так называемой "Единой поместной автокефальной церкви". Другой участник признался, что "в теме", но "за свободную Украину". Третий требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — отметили в церкви.

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Сейчас на Украине идет подготовка к Объединительному собору в Киеве, созванному Константинопольским патриархатом при поддержке украинских властей. Его цель — создание единой церкви на Украине путем объединения УПЦ Московского патриархата с УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ), которые не являются каноническими. Собор состоится 22 ноября, проводить его будет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить стране автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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