На Украине решили оспорить передачу лавры канонической церкви

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту передачи зданий Почаевской лавры в Тернопольской области в пользование канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в прокуратуре Тернопольской области сообщили в ответ на запрос издания «Укринформ».

«Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365-2 УК Украины, по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

В прокуратуре добавили, что в ходе досудебного расследования будут установлены сведения о наличии договора, на основании которого церковь пользуется зданиями лавры. На сайте прокуратуры дополнительно сообщается, что разбирательство началось с жалобы министерства культуры в министерство юстиции на действия государственного регистратора. Он передал здания лавры в пользование УПЦ МП, чем якобы нанес ущерб правам и интересам минкульта.

Ранее ТСН сообщала, что депутат городского совета Почаева Тарас Паляница опубликовал документы о передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП до 2052 года. От государственного заповедника церкви передали два больших собора, монастырские кельи, колокольню и архиерейский дом. Общая площадь строений составила более семи тысяч квадратных метров.

Отмечается, что государственный регистратор должен был согласовать оформление зданий на баланс заповедника. Однако пока он рассматривал документы, представители лавры нашли регистратора из другого района, который и закрепил здания за церковью.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!