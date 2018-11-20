В Порошенко разглядели гонителя церкви

Президент Украины Петро Порошенко — современный гонитель церкви. Об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем видеообращении, посвященном допросу в СБУ.

По словам Луки, его вызвали в СБУ во время пикета у епархии, где сторонники предоставления Украине автокефалии выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес церкви. Он рассказал, что 82 архиерея четко заявили о своей позиции.

«Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви, на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном — что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом», — сказал Лука.

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Ранее управделами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что представители УПЦ, которые будут участвовать в объединительном соборе, подвергнутся взысканию. По его словам, решение о форме взыскания примет Священный Синод.

Собор состоится в Киеве 22 ноября. Проводить его будет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Цель собора — создание независимой от Москвы новой церкви Украины и выбор ее главы. К моменту проведения мероприятия будут подготовлены устав «Православной церкви в Украине» и текст томоса об автокефалии.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить стране автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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