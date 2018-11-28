В Киево-Печерской лавре начали описывать имущество

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры УПЦ МП началась опись имущества. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на священнослужителей.
По их словам, около 18:00 на территорию монастыря зашли некие «должностные лица», которые заявили, что имеют распоряжение от Минкультуры Украины на проведение описи. Позднее выяснилось, что ими оказались представители Киево-Печерского заповедника, находящегося в управлении министерства.
В ведомстве пояснили, что в Ближних пещерах лавры происходит ежегодная инвентаризация, однако монахи утверждают, что никаких документов о проверке не получали.
20 октября украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру. В полный титул предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) добавили церкви, находящиеся в юрисдикции Московского патриархата. Теперь полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит как «Святейший и Блаженнейший Филарет, архиепископ и митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр, священноархимандрит».
Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.
На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.