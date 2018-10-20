Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру

В полный титул предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) добавили церкви, находящиеся в юрисдикции Московского патриархата. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Теперь полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит как «Святейший и Блаженнейший Филарет, архиепископ и митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр, священноархимандрит».

Зоря уточнил, что две лавры являются ставропигиями Киевского патриархата, якобы согласно решениям Собора УПЦ 1991 года и Всеукраинского православного Собора УПЦ КП 1993 года.

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«Определение этого факта в полном титуле предстоятеля — лишь констатация того, что и так было до сих пор. Это не приводило к беспорядкам или проблемам в прошлом и не приведет в будущем (хотя кремлевские пропагандисты, надо полагать, попытаются что-то на эту тему соврать)» — заявил он.

11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы УПЦ КП и еще одной непризнанной церкви — Украинской автокефальной церкви, а также заявил о продолжении процедуры по предоставлению автокефалии Киевской митрополии.

В связи с этим РПЦ 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам. 19 октября Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) поддержал позицию РПЦ и объявил решения Константинополя недействительными.

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