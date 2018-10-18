Украина передала исторический храм в Киеве Константинополю

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали внесенный в парламент президентом страны Петром Порошенко законопроект «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская"», предусматривающий передачу церкви Вселенскому (Константинопольскому) патриархату. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает УНИАН.

За принятие законопроекта проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226. Законом устанавливается, что Андреевская церковь как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Подобное действие осуществляется для «обеспечения религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской церковью-матерью, начало которым положено с крещения Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим, для устранения негативных последствий вмешательства России (государства-агрессора) в жизнь украинского православия и противостояния угрозам для национальной безопасности, вызванным таким вмешательством, создания предпосылок для объединения украинского православного сообщества и всего общества, признания поместной православной церкви в Украине мировым православием».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, указывает УНИАН.

«Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его представительства. Сегодня мы еще на шаг приблизились к цели — получению томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Благодарю Верховную Раду, которая поддержала соответствующий мой законопроект», — прокомментировал решение депутатов президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина возвращается к активному общению с мировым православием и представительство Вселенской патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержки Украины во время становления независимой поместной православной церкви.

Передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху 16 октября анонсировала 16 октября представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко. «Это будет символический жест единения с Церковью-матерью», — объяснила она.

Андреевская церковь построена в 1754 году по инициативе российской императрицы Елизаветы Петровны. Храм в стиле барокко сооружен по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она расположена на Андреевской горе в Киеве, где, по преданию, апостол Андрей Первозванный впервые воздвиг крест. В данный момент Андреевская церковь находится в ведении Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

К предоставлению автокефалии церкви на Украине ранее приступил синод Константинопольского патриархата. 11 октября c предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария была снята анафема.

Точная дата издания томоса (церковного указа) об автокефалии православной церкви на Украине пока названа не была. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что томос будет получен после объединительного собора украинских православных церквей — с участием УАПЦ, УПЦ КП и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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