Порошенко поблагодарил митрополита канонической церкви за поддержку раскола

Президент Украины Петр Порошенко встретился с митрополитом Черкасским и Каневским Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Софронием и поблагодарил его за поддержку создания украинской автокефальной церкви. Об этом сообщается на сайте администрации президента Украины.

«Я хотел бы поблагодарить вас [Софрония] за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви — будущее украинской поместной автокефальной православной церкви», — сказал Порошенко во время рабочего визита в Черкасскую область.

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Глава государства также выразил уверенность, что украинцы поддерживают создание поместной церкви и столетиями ждали ее появления. «1030 лет с момента крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 лет Украина ждала автокефальной церкви, потому что это один из ключевых элементов суверенного, независимого государства Украина», — рассказал Порошенко.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию (церковную независимость), снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим УПЦ МП разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

Митрополит Софроний был среди тех, кто подписал решение Собора УПЦ МП о разрыве связей с Константинополем и поддержке единства церкви. Однако в интервью «Би-би-си», которое он дал 16 ноября, Софроний заявил, что выступает против позиции канонической УПЦ МП и поддерживает объединение с раскольниками.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.

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