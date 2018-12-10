Украинский раскольник вознамерился помешать сбору украинских раскольников

Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет пригрозил помешать проведению объединительного собора, который должен состояться 15 декабря, если Константинополь не примет выдвинутые им условия. Об этом он заявил в понедельник, 10 декабря, передает ТСН.

«Киевский патриархат является крупнейшей церковью, и от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет нам полезно — мы примем, а если будет не полезно ни нам, ни государству, ни украинской церкви — мы просто не проголосуем и отвергнем», — подчеркнул Филарет.

В частности, по его словам, УПЦ КП выступает за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, в то время как Константинополь считает, что участие в нем должны принимать не только иерархи, но и миряне и рядовые священники. Кроме того, Филарет настаивает на проведении открытого голосования в ходе выборов главы новой церкви, а Константинополь предлагает провести тайное голосование.

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В ноябре предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий сняли свои кандидатуры с выборов главы единой автокефальной церкви. Предположительно, структуру возглавит влиятельный в Константинополе архиепископ Иов (Геча).

Изначально предполагалось, что объединительный собор пройдет в начале октября, позже дата его проведения была перенесена на конец ноября, а затем — на середину декабря. Ожидается, что на мероприятии будет объявлено о создании независимой от Московского патриархата украинской церкви. В Русской православной церкви объединительный собор уже окрестили «канонически ничтожным сборищем».

В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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