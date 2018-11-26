Украинский патриарх призвал сплотиться и дать отпор российским «братоубийцам»

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет выступил с открытым обращением относительно инцидента в Керченском проливе, произошедшего 25 ноября. Его слова приводит сайт УПЦ КП.

По его словам, 25 ноября «произошел новый акт открытой вооруженной агрессии РФ против Украины».

«До сих пор Кремль пытался ложью скрывать свою агрессию против украинского государства, используя войска без опознавательных знаков, прикрываясь местными коллаборационистами, рассказывая о "гражданской войне на Донбассе" и "самоопределении народа Крыма". 25 ноября Российская Федерация сделала открытый акт агрессии против Украины, который уже не скрывает», — указал Филарет.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Он добавил, что народ Украины может дать только один ответ на это нападение — «мужественно противостоять врагу, став на защиту родного края, на защиту своей государственности и свободы».

«Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность — о каких должностях будете заботиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, ибо без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас», — сказано в обращении Филарета.

«Снова обращаю свой голос к братоубийцам — новым каинам, которые, называя наш народ своим братом, пришли в наш дом, чтобы проливать кровь и порабощать: опомнитесь и прекратите вершить зло! Спрячьте меч и вернитесь в свой дом!» — добавил патриарх.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Сообщалось, что украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее опасной провокацией. Киев назвал задержание кораблей актом военной агрессии и анонсировал введение военного положения в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!