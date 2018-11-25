Киев обвинил Россию в новом уровне агрессии

Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook-аккаунте.

«Немедленно обратились к американским партнерам с призывом об [оказании] решительной поддержки Украины и [дать] четкий сигнал со стороны США агрессору [России]», — написал украинский посол.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Он также отметил, что действия России в Черном и Азовском морях нарушают все международно-правовые нормы и несут угрозу развития полномасштабного конфликта. По его словам, неправомерное применение силы Россией — провокация, которая выводит агрессию Москвы против Украины на новый уровень.

Ранее, 25 ноября, Киев сообщил о захвате Россией трех украинских кораблей. Отмечалось, что малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход, а рейдовый буксир «Яны Капу» принужден к остановке. Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет. В России ситуацию в Азовском море назвали провокацией со стороны Украины. Позднее стало известно, что ВСУ начали массированный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!