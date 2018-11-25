Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за обстрела трех катеров Россией в Керченском проливе. Об этом его пресс-секретарь Святослав Цеголко написал в Twitter-аккаунте.

«Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет», — отметил он.

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Ранее 25 ноября стало известно о захвате российским спецназом трех украинских кораблей. Отмечалось, что малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход, а рейдовый буксир «Яны Капу» принужден к остановке. Вооруженные силы Киева сообщали о двух раненых украинских военных моряках.

До этого ФСБ сообщала, что три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Российская сторона посчитала это провокацией и приняла решение закрыть Керченский пролив для судоходства. Позднее сообщалось о начале погони за отступающими украинскими кораблями.

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