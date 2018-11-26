Обещавший уничтожить российские корабли украинский командир попался ФСБ

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Судна ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ

Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала 1+1 опубликовала список украинских моряков, находившихся на борту катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые 25 ноября были задержаны пограничниками управления ФСБ.

В списке, представленном ТСН, фигурируют 18 имен. «Не все они принадлежали к экипажам, некоторые лица были на бортах дополнительно», — указывает ТСН.

На борту «Бердянска» находились лейтенант Роман Мокряк, старший матрос Юрий Безъязычный, старший матрос Андрей Артеменко, матрос Андрей Ейдер, старший матрос Богдан Головаш и капитан второго ранга Денис Гриценко. На «Никополе» находились старший лейтенант Богдан Небылица, старший матрос Вячеслав Зинченко, матрос Сергей Цибизов, капитан-лейтенант Сергей Попов, старшина первой статьи Владислав Костышин и старший матрос Андрей Оприско.

Командиром буксира «Яны Капу» является старшина первой статьи Олег Мельничук. На борту также находились старший матрос Михаил Власюк, старший матрос Виктор Безпальченко, старший матрос Владимир Терещенко, матрос Евгений Семидоцкий и капитан третьего ранга Владимир Лисовой.

В представленном ТСН списке из 18 человек (уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что всего было задержано 24 моряка) присутствует Роман Мокряк. В октябре 2017 года он рассказывал о тактике украинских Военно-морских сил «волчья стая». «Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — грозился тогда Мокряк.

25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили государственную границу и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» идут из Одессы в Мариуполь. Российский корабль протаранил «Яны Капу». Керченский пролив перекрыли, была поднята боевая авиация. Вечером того же дня украинские корабли были задержаны с применением оружия.

Киев не признает российский статус Крыма и вод вокруг него.

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