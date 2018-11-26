Опубликованы переговоры захвативших украинские корабли пограничников ФСБ

Генеральний штаб ЗСУ / YouTube

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал на своем YouTube-канале запись переговоров, как утверждается, российских военных, принимавших участие в захвате украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября.

На записях присутствуют переговоры между «российским командованием» и экипажами кораблей пограничного управления ФСБ.

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Опубликованные записи являются «фактологическим доказательством целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаниям военного и военно-политического руководства Российской Федерации», утверждают в Киеве.

В воскресенье, 25 ноября, патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии» и анонсировал введение военного положения в стране.

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