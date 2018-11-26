Раскрыты детали захвата украинских кораблей пограничниками ФСБ

Малый артиллерийский катер «Никополь» Военно-морских сил Украины был взят пограничниками ФСБ на абордаж. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает одесское издание «Думская».

Как отмечается, личный состав бронекатера до последнего отказывался сдаваться. По катеру «Бердянск», по данным издания, был открыт огонь, в результате чего несколько членов команды судна получили ранения.

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Ранее Федеральное агентство новостей назвало имена троих украинских моряков, раненных в ходе инцидента в Керченском проливе. По информации издания, в керченской больнице №1 находятся 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер. Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ранения они получили не пулевые, а осколочные.

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии» и анонсировал введение военного положения в стране.

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