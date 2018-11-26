Раскрыто местоположение задержанных ФСБ украинских моряков

Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки находятся в Керчи. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«В отношении задержанных проводятся процессуальные действия, проводится их опрос следователями», — указала омбудсмен.

При этом трое моряков, получивших в ходе инцидента в Керченском проливе ранения, были доставлены в Керченскую больницу №1. «Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни», — сообщила Москалькова, добавив, что находится на постоянной связи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой и передала коллеге эту информацию.

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Telegram-канал WarGonzo раскрыл подробности о полученных украинскими военными ранениях и условиях, в которых их содержат в больнице Керчи. В настоящий момент трое моряков находятся в травматологии, ранения они получили не пулевые, а осколочные. «Когда велась стрельба по кораблю — от корпуса отлетали мелкие металлические осколки — ими и посекло конечности украинским военным, находившимся на судне», — указывает WarGonzo. Кроме того, по информации канала, при задержании моряки оказали сопротивление. Получивший ранение офицер находится в звании старшего лейтенанта, добавляют авторы WarGonzo.

Федеральное агентство новостей приводит имена троих моряков, раненных в ходе инцидента в проливе. По информации издания, в больнице находятся 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к российским властям с требованием освободить украинских моряков, которые, по его словам, были задержаны в нарушение международного права. Украинский лидер подчеркнул, что передача Киеву моряков вместе с кораблями может стать первым шагом в деэскалации конфликта.

В воскресенье, 25 ноября, патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии» и анонсировал введение военного положения в стране.

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