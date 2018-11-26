Отбуксированные в Керчь украинские корабли сняли на видео

Kerch.FM / YouTube

Портал «Керчь.ФМ» опубликовал видео, где запечатлены задержанные ФСБ России корабли Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу в районе Керченского пролива.

По данным портала, на кадрах изображены рейдовый буксир «Яны Капу», а также бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», пришвартованные в керченском порту.

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Ранее в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым сообщили о том, что задержанные корабли ВМС Украины будут доставлены в порт Керчи. Также уточнялось, что три украинских моряка получили легкие ранения в ходе задержания и им была оказана медицинская помощь.

26 ноября президент Украины Петр Порошенко обратился к российским властям с требованием немедленно освободить задержанных украинских военных. Глава государства подчеркнул, что передача моряков вместе с кораблями может стать первым шагом в деэскалации конфликта.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Сообщалось, что украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требование остановиться и начали исполнять опасные маневры. В России сочли произошедшее опасной провокацией. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии» и анонсировал введение военного положения в стране.

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