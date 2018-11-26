Назван пункт прибытия задержанных украинских кораблей

Корабли ВМС Украины, нарушившие российскую границу и задержанные в Черном море, доставляются в порт Керчи. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым, передает РИА Новости.

В ведомстве подтвердили, что три украинских моряка получили легкие ранения в ходе задержания, им оказана медицинская помощь.

25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные, не признающие российский статус Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии», президент Петр Порошенко анонсировал введение в стране военного положения.

@karaulny / Telegram

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