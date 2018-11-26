Россия попросила срочно созвать Совбез ООН из-за провокации Украины

Россия запросила срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с провокационными действиями украинских военных в черноморской акватории. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Россия запросила срочный созыв заседания в открытом режиме утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"», — пояснил он, добавив, что встреча предварительно назначена на 11 утра по местному времени (19.00 мск).

Ранее о намерении запросить встречу Всемирной организации также сообщил постпред Украины Владимир Ельченко. Также в администрации президента Украины Петра Порошенко отметили, что министру иностранных дел поручено «оперативно проинформировать страны "Большой семерки" и членов Совета Безопасности ООН».

25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные, не признающие российский статус Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет.

В ФСБ назвали действия украинских военных провокацией. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Позднее Порошенко внес в Верховную раду вопрос о введении в стране военного положения на 60 суток. В Киеве, по словам секретаря СНБО Турчинова «констатировали, что нападение российских военных на корабли ВМС ВСУ является ничем иным, как актом военной агрессии».

@karaulny / Telegram

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!