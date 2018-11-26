Россия назвала причины провокации Украины возле Керченского пролива

Москве понятны цели провокации украинских военных, нарушивших государственную границу России. Об этом заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин, передает РИА Новости.

«Понятны цели — "встряхнуть" Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — заявил он. Представитель МИД также указал, что на подобном фоне нынешнему украинскому президенту Петру Порошенко, «видимо, проще разворачивать свою предвыборную кампанию».

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Ранее сообщалось, что ФСБ России и пограничники, применив оружие, задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Как указывалось, украинские военные, не признающие российского статуса Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

В ФСБ называют произошедшее провокацией. Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев также счел случившееся «актом военной агрессии», потребовал вернуть задержанных моряков, а также компенсировать причиненные убытки.

Из-за произошедшего проход для судов по Керченскому проливу временно закрывали.

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