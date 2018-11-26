Гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу

Россия открыла проход по Керченскому проливу для гражданских судов. Об этом агентству ТАСС сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

По его словам, разрешение было дано около 04:00 мск, первые корабли уже следуют через Керчь-Еникальский канал.

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ФСБ перекрыла Керченский пролив для гражданских судов 25 ноября из-за провокации украинских военных, нарушивших государственную границу России. Позднее в тот же день были задержаны суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские военные, не признающие российского статуса Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии». В Киеве потребовали вернуть задержанных моряков, а также компенсировать украинской стороне причиненные убытки.

@karaulny / Telegram

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