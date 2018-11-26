Названы последствия для России из-за захвата украинских кораблей

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Альпари» Александр Разуваев назвал последствия для России после захвата украинских кораблей по итогам инцидента в Керченском проливе. Он убежден, что Москву ожидают новые санкции и очередной обвал курса рубля. Слова аналитика приводятся в письме пресс-службы, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».
«Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть», — уверен Разуваев.
Аналитик отмечает, что вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка значительно возрастает.
Помимо новых санкций, Разуваев ожидает нового витка падения курса рубля. По его оценкам, если ЦБ не вмешается в ситуацию на валютном рынке, то падение составит примерно 10-15 процентов. При этом он ожидает негативные последствия и для Украины.
«Ну и конечно, нужно помнить про украинский газовый транзит. Пока не завершены проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток", вопрос не решен. При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину как ненадежного партнера в вопросах транзита энергоносителей», — пояснил Разуваев.
По мнению аналитика, очередное обострение отношений между Украиной и Россией негативно отразится на стоимости акций госкомпании «Газпром».
В воскресенье, 25 ноября, пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Инцидент произошел в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива. Киев рассматривает это как «акт военной агрессии», Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы.