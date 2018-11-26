Названы последствия для России из-за захвата украинских кораблей

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Альпари» Александр Разуваев назвал последствия для России после захвата украинских кораблей по итогам инцидента в Керченском проливе. Он убежден, что Москву ожидают новые санкции и очередной обвал курса рубля. Слова аналитика приводятся в письме пресс-службы, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть», — уверен Разуваев.

Аналитик отмечает, что вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка значительно возрастает.

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Помимо новых санкций, Разуваев ожидает нового витка падения курса рубля. По его оценкам, если ЦБ не вмешается в ситуацию на валютном рынке, то падение составит примерно 10-15 процентов. При этом он ожидает негативные последствия и для Украины.

«Ну и конечно, нужно помнить про украинский газовый транзит. Пока не завершены проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток", вопрос не решен. При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину как ненадежного партнера в вопросах транзита энергоносителей», — пояснил Разуваев.

По мнению аналитика, очередное обострение отношений между Украиной и Россией негативно отразится на стоимости акций госкомпании «Газпром».

В воскресенье, 25 ноября, пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Инцидент произошел в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива. Киев рассматривает это как «акт военной агрессии», Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы.

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