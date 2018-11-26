Россиянам собрались ограничить въезд на Украину

Глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал предложил ограничить россиянам въезд на Украину. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» с заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Исходя из имеющейся обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны. Предлагаю для некоторых граждан РФ все-таки ограничить въезд на территорию Украины», — сказал Цигикал.

Его инициативу поддержал президент Украины Петр Порошенко. При этом не уточняется, о каких именно гражданах России идет речь.

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25 ноября ФСБ России задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах РФ. Украинские военные, не признающие российский статус Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет.

В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Украина назвала случившееся «актом военной агрессии».

@karaulny / Telegram

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