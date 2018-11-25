В провокации в Керченском проливе усмотрели влияние Запада

За провокацией с участием украинских кораблей в Керченском проливе стоит Запад. Такое предположение высказал глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, за всем стоят западные хозяева киевского режима. «Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности», — написал Аксенов.

В воскресенье, 25 ноября, пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских корабля нарушили государственную границу и движутся в сторону Керченского пролива, совершая опасные маневры. Российская сторона расценила это как провокацию.

Командование ВМС Украины заявило, что два катера и буксир шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях, а российский пограничный корабль протаранил буксир.

После этого было принято решение о закрытии пролива для гражданского судоходства в целях безопасности.

Позднее в тот же день ФСБ сообщила, что другие украинские суда выдвинулись в направлении пролива и идут на предельной скорости. В воздух были подняты боевые самолеты.

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