Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей

Россия подняла боевые самолеты из-за попытки украинских кораблей пройти Керченский пролив. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове», — рассказал агентству осведомленный источник в Крыму.

Как передает НТВ, над Крымским мостом «барражировали» два российских штурмовика Су-25. Телеканал опубликовал видеозапись пролета двух самолетов.

ntv.ru

Кроме того, российские ударные вертолеты Ка-52 и пограничные корабли сопровождали украинские суда у Керченского пролива. Пролет вертолета рядом с мостом также попал на видео.

ntv.ru

Военно-морские силы Украины заявили, что в 13:12 был зафиксирован выход на боевой курс двух Ка-52 с захватом на сопровождение украинских катеров. Корабли ВМС республики уже третий час ждут прохода в Керченском проливе, говорится в сообщении на странице в Facebook.

В воскресенье, 25 ноября, пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских кораблях нарушили государственную границу и движутся в сторону Керченского пролива, совершая опасные маневры в территориальных водах России. Представители спецслужбы назвали поведение украинских судов провокацией. Командование ВМС Украины заявило, что два катера и буксир идут из Одессы в Мариуполь на законных основаниях, а российский пограничный корабль протаранил буксир. Россия перекрыла Керченский пролив для гражданских судов в целях безопасности. ФСБ заявила, что другие украинские суда также выдвинулись в направлении пролива и идут на предельной скорости.

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