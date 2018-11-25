Украина обвинила российский корабль в таране военного буксира

Российский корабль протаранил украинский рейдовый буксир и нанес ему повреждения, заявили в пресс-центре командования Военно-морских сил республики.

Как утверждают ВМС Украины, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море, о чем заранее было сообщено. Однако российские катера типа «Соболь» и «Мангуст», корабль «Дон» и малый противолодочный корабль «Суздалец» совершили против украинских кораблей «откровенно агрессивные действия».

«Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерные ограждения, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями», — говорится в сообщении украинских ВМС.

«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» продолжают идти в порт Мариуполя, фиксируют «все незаконные действия», информацию о которых передадут «компетентным международным органам». «РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права», — заявило украинское командование.

Утром 25 ноября пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли государственную границу, движутся в сторону Керченского пролива, опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов ВМС Украины. Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе», — позже заявили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

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