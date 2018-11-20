Евросоюз пообещал Украине «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море

Евросоюз планирует в ближайшее время рассмотреть «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом заявила во время пресс-конференции заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы четко даем понять российской стороне, что ожидаем прекращения проверок судов в Азовском море. Мы также изучаем целевые меры для поддержки затронутых районов на Украине. Об этих мерах будет объявлено позднее, сегодня мы их обсуждали», — отметила она.

17 ноября представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко пригрозила России жестким ответом в случае закрытия Азовского моря для украинских судов. Она пояснила, что в этом случае Киев начнет уголовные производства против должностных лиц и действий России, подаст иски в международные суды, а также «последует реакция от Службы безопасности Украины и пограничников».

Ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обострилась после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив весной 2018 года. В Киеве считают, что Москва может ограничить доступ к азовской акватории. В ходе конфликта пограничные службы стран неоднократно задерживали суда.

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