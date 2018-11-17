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Киев нашел «цель» России в Азовском море

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко пригрозила России жестким ответом в случае закрытия Азовского моря для украинских судов. Об этом сообщает «Укринформ».

Луценко напомнила, что Азовское море считается внутренним морем, поэтому отсутствие договоров об использовании его вод указывает на необходимость пользоваться международной конвенцией. «Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву», — заявила она.

Представитель президента в Раде объявила, что Киев начнет уголовные производства против должностных лиц и действий России, если Москва перекроет Азовское море. Украина подаст иски в международные суды, а также последует реакция от Службы безопасности Украины и пограничников, предупредила Луценко.

«Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном — Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности на Украине в 2019 году», — резюмировала она.

Ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обострилась после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив весной 2018 года. В Киеве считают, что Москва может ограничить доступ к азовской акватории. В ходе конфликта пограничные службы стран неоднократно задерживали суда.

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