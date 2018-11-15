Стало известно количество задержанных Украиной за посещение Крыма судов

В портах Бердянска и Мариуполя задержаны 15 судов, заходивших в порты Крыма. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — говорится в сообщении.

Какие именно суда задержаны и сколько из них российских, не уточняется. Отмечается, что пограничная служба следит за еще примерно 940 судами. Большинство из них обслуживает крымские порты.

В ноябре сообщалось, что украинское государственное предприятие «Система электронных торгов арестованного имущества» (СЕТАМ) не смогло провести аукцион по продаже арестованного властями крымского рыболовецкого судна «Норд». Оно было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте.

Киев считает, что Россия нарушает права Украины в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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