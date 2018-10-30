Семь российских моряков судна «Норд» обменяли на семь украинских

Семь российских моряков арестованного на Украине судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков. Об этом сообщает ТАСС.

«Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму», — сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Капитан судна Владимир Горбенко, против которого заведено уголовное дело, остается на Украине. Москалькова заявила, что будет добиваться его возвращения.

«Буду добиваться возвращения капитана "Норда". Сегодня состоялась первая важнейшая акция по обмену моряков, дорога протоптана. На Украине есть, с кем договариваться, есть, с кем работать», — сказала Москалькова.

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Рыболовецкое судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в марте. На борту находились 10 человек. Киев обвинил экипаж «Норда» в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Судно зарегистрировано в одном из крымских портов. В апреле два члена экипажа уехали в Белоруссию. В августе сообщалось, что судебные дела против моряков закрыли. Сам «Норд» Украина выставила на продажу по стартовой цене около 3,8 миллиона рублей.

«ЯМК-0041» под флагом Украины задержали 4 мая. Моряки незаконно добывали камбалу в исключительной экономической зоне России. У команды изъяли несколько километров сетей. В отношении капитана Виктора Новицкого возбуждено дело по части 3 статьи 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). На судно наложен арест.

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