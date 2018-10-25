Европа обвинила Россию в попытке захвата Азовского моря ради украинской нефти

Члены Европейского парламента (ЕП) поддержали Украину и обвинили Россию в попытке присвоения Азовского моря. Об этом говорится в проекте новой резолюции, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Не исключена опасность того, что Россия захватит существующие украинские нефтегазовые месторождения в Азовском море, как только она достигнет своей цели превратить его во внутреннее озеро», — отмечается в документе.

В проекте резолюции уточняется, что возможно ужесточение санкций против России в случае, если конфликт на Азовском море еще больше обострится. Кроме того, ЕП поддержал введение новых ограничительных мер в отношении компаний, причастных к «незаконному строительству» Крымского моста.

Также в ведомстве предложили ввести должность спецпосланника ЕС по Крыму и Донбассу, который будет контролировать ситуацию в зоне морского конфликта.

Материалы по теме Сели на мель Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста

24 октября депутат Верховной Рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров сорвал украинско-российскую встречу по вопросам рыболовства в Азовском море. В ходе заседания чиновник потребовал выдворить с Украины главу российской делегации Игоря Рулева из-за того, что он посещал Крым.

Ранее в октябре президент Украины Петр Порошенко поручил определить морскую границу между Украиной и Россией в районе Черного и Азовского морей и Керченского пролива. По его словам, Россия стремится к «полному доминированию в Черноморском регионе, навязыванию собственных условий распределения морской акватории и ограничению портовой деятельности и рыбного промысла Украины».

Ситуация на Азовском море обострилась перед открытием Крымского моста через Керченский пролив. Киев счел строительство незаконным (Украина считает Крым частью своей территории — прим. «Ленты.ру») и выразил опасения, что Россия перекроет доступ к этому морю.

В марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд», обвинив моряков в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Судно было зарегистрировано в одном из портов Крыма. В августе все судебные дела в отношении членов экипажа были прекращены. Арестованный «Норд» Украина выставила на продажу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!